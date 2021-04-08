Эксперты оценили безопасность биометрической системы для защиты банковских счетов

В банках придумывают. как эффективно и безопасно узнавать клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2018 года совместными Единая биометрическая система, призванная защитить банковские счета вкладчиков. С ее помощью россияне, предварительно сдавшие в банке слепок лица и голоса, могут удаленно получать кредиты, открывать счета, участвовать в судебных заседаниях, оплачивать некоторые товары.

На этом фоне под вопросом остается безопасность подобной аутентификации. В news.ru рассказали, как противостоять технологическому мошенничеству.

Эксперты считают, что банковской системе стоит повременить с переходом на такой способ аутентификации. Сейчас рассчитывать на одно лишь распознавание лиц и голоса без дополнительных методов подтверждения личности слишком опасно. К тому же, существует вероятность утечки персональных данных. По мнению экспертов, технологии подмены лиц и голоса развиваются быстрее, чем способы противодействия дипфейкам.

Тем не менее, в мире создаются методы распознавания дипфейков. Так, американские исследователи научились отличать настоящего человека от созданного нейросетями по блику в глазах.

Не исключено, что в дальнейшем банки перейдут на более продвинутые методы аутентификации. Ожидается, что наиболее востребованным станет метод, позволяющий анализировать ДНК.