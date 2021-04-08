Бывший тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович женился в 52 года

Миодраг Божович с супругой Марией Стойкович. Фото: championat.com

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович женился в 52 года. Церемония бракосочетания прошла в среду, 7 апреля, в Белграде, сообщает «Чемпионат».

- Мою избранницу зовут Мария Стойкович, ей 40 лет, работает фармацевтом. Мы давно знакомы, а вместе уже два года. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, не удалось устроить большое торжество — кафе и рестораны в Сербии закрыты. Поэтому отмечаем в узком кругу дома — самые близкие родственники и свидетели, - приводит издание слова Божовича.

Напомним, в России черногорский специалист работал 10 лет, «Крылья» возглавлял с 2018 по 2020 год. Сейчас Миодраг Божович живет в Белграде и отдыхает от футбола.