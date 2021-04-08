В Самаре попросили УК не устраивать горожанам тропики

В квартире жара - и кто за это заплатит? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил в управляющие компании и ТСЖ рекомендации о правильном создании комфортной температуры в квартирах в период межсезонья. Здесь отметили, что среднесуточная температура в +8 градусов в Самаре не достигнута, а это значит, что отопление в Самаре в 2021 году пока не отключают. Теплоноситель продолжают подавать по все многоквартирные жилые дома и учреждения.

- За температуру внутри каждого конкретного дома отвечают управляющие организации. Если температура в помещениях избыточна, жильцам достаточно подать заявку в свою эксплуатирующую организацию на регулировку режима. Персонал УК и ТСЖ должен располагать необходимым оборудованием для корректировки температуры теплоносителя, - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Все это необходимо для того, чтобы не переплачивать за тепло. Если в доме стоит общедомовой прибор учета, регулировка температуры позволит снизить расходы жильцов и потом им не придет положительная корректировка квитанции.

Тем временем жители Промышленного и Кировского районов столкнулись с другой проблемой: у них дома слишком холодно из-за испытаний на теплосетях. В трубы подают слишком горячий теплоноситель для проверки их целостности, и УК, переживая за сохранность внутридомовых коммуникаций, просто отключили отопление в домах. Предварительно известно, что испытания должны закончиться 8 апреля.