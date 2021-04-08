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Коронавирус Covid-198 апреля 2021 11:25

В Самарской области еще 197 человек заразились коронавирусом: данные на 8 апреля 2021

Умерли 12 заболевших коронавирусом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 197 новых случаев коронавируса

В Самарской области 197 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 197 человек заразились коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно находят порядка двухсот заразившихся. Всего с начала пандемии заболели 57 328 человек. Из них выздоровели 54 103 заразившихся, за прошедшие сутки выписались 207 человек.

Ежедневно в Самарской области много летальных исходов среди заразившихся. На этот раз зафиксировали 12 смертельных случаев, всего умерли 1 178 человек.

В целом по стране 8 672 новых заразившихся в 83-х регионах страны, всего с начала пандемии заболели 4,6 млн человек.