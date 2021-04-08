Горе-мать, месяцами истязавшая двухлетнюю малышку в Тольятти, пытается обжаловать приговор

Зинаида и Антон Проскурин оказались за решеткой после гибели двухлетней Ксюши Фото: Соцсети

В Автозаводский районный суд Тольятти поступили апелляционные жалобы на приговор Зинаиде Проскуриной, которую 18 марта признали виновной в истязании собственной дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию.

Напомним, соседи и знакомые семейной пары Проскуриных в суде рассказывали, что на девочку Ксюшу часто кричали, малышка то и дело ходила в синяках, а ее мама, даже будучи беременной младшим братом Ксюши, выпивала. В убийстве 2-летней девочки сознался Антон Проскурин, малышке он приходился отчимом.

Убитая горем мать или преступница? В стране обсуждают, кто-виноват в смерти двухлетней девочки в Тольятти Зинаида Проскурина изначально по делу проходила свидетелем. Но чем больше следователи «копались» в этой истории, тем больше у них появлялось оснований для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности и мать погибшего ребенка. Так, выяснилось, что она и сама лупила дочь, смеялась, когда на Ксюшу нападал отчим, а еще пыталась отдать дочь женщине, с которой была знакома всего пару дней.

В итоге оба Проскуриных оказались под следствием. Антона Проскурина за убийство Ксюши суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима, Зинаиду Проскурину – к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

Судя по сайту Автозаводского районного суда Тольятти, по уголовному делу Зинаиды Проскуриной уже поданы 2 апелляционные жалобы: от ее адвоката и от прокуратуры. Это значит, что в скором времени в обстоятельствах этого дела предстоит разбираться Самарскому областному суду, однако данных о том, что материалы дела туда поступили., пока нет.

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