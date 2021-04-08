Оренбуржец в Самарской области продавал наркотики, чтобы заработать на свадьбу

Полицейские задержали мужчину из Оренбурга, который продавал наркотики в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Оренбурга, продававшего наркотики в Новокуйбышевске, чтобы заработать на свадьбу, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы», - говорится в сообщении полиции.

Сотрудники ГИБДД остановили машину, когда заподозрили, что водитель не трезв. Медицинское освидетельствование 30-летний мужчина проходить отказался. Полицейские заметили, что, когда водитель выходил из машины, он положил в карман небольшой сверток. Как выяснилось, в свертке были наркотические вещества - синтетический психостимулятор, который является производным наркотического средства N-метилэфедрон массой 13 грамм, что является крупным размером.

Как оказалось, житель Оренбурга принял предложение от анонимного пользователя в интернете распространить 40 грамм наркотика. Тем самым он планировал заработать деньги на свадьбу. В момент, когда его задержали, молодой мужчина уже успел разложить по закладкам 27 грамм.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчина признан виновным, приговор вступил в законную силу.