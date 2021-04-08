На Волге начинается навигация Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Волге открывается речная переправа от Самары до Рождествено. Об этом сообщают в региональном министерстве транспорта.

- От речвокзала по маршруту Самара - Рождествено планируется первый регулярный рейс теплохода ОМ, - говорится в сообщении минтранса.

В четверг из Самары запланированы рейсы в 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00. Из Рождествено – в 15:00, 16:45 и 18:15.

В дальнейшем количество рейсов будет увеличено. Ранее на Волге ледокольные суда пробивали путь до Рождествено. Когда освободят Рождественскую воложку ото льда, должна быть открыта и грузопассажирской переправа в Рождествено от Октябрьского спуска.