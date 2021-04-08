В Самаре Ракитовское шоссе не будут перекрывать на время ремонта

Неудобств для местных жителей не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовали ремонтные работы на некоторых улицах. Жителей города могут ждать некоторые неудобства на время реконструкции. Стало известно, будут ли перекрывать Ракитовское шоссе, которое планируют отремонтировать большими «картами».

В 2021 году Ракитовское шоссе, в том числе путепровод в районе завода Кока-Кола, будет отремонтировано. В администрацию Самары часто поступали жалобы от местных жителей, которые были недовольны состоянием моста, а также глубокими лужами в весенний период.

В настоящее время по правой стороне Ракитовского шоссе реконструируют ливневую канализацию, а как только позволят погодные условия начнется масштабный ремонт. В департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что во время ремонта перекрывать движение по путепроводу Ракитовского шоссе не планируется.

Напомним, ранее администрация сообщила, что также не будут перекрывать Московское шоссе, где также планируется реконструкция. По словам чиновников, работы будут проводиться в ночное время, чтобы не создавать препятствий для движения горожан.