197 заболевших, 12 смертей: коронавирус в Самарской области 8 апреля 2021

Среди умерших от коронавируса - две 90-летние женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 197 местных жителей. Большинство заболевших нашли в Самаре — 62 человека, в Тольятти коронавирусом заболели 49 человек. В Чапаевске за сутки заболели 15 местных жителей, а в Сызрани — 13 заболевших.

180 новых заболевших были выявлены при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 17 человек были удивлены своему диагнозу, так как не имели клинических проявлений заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели 57 328 человек.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Среди них 8 женщин в возрасте от 59 до 90 лет и четверо мужчин в возрасте от 40 до 85 лет. Всего в Самарской области зарегистрировано 1178 летальных случаев.