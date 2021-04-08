В Самаре суд оставил в силе приговор бывшему главе Фонда капитального ремонта и его брату

Самарский облсуд не стал изменять приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном суде, 7 апреля, были рассмотрена жалобы от прокурора, адвокатов и самих обвиняемых Михаила и Алексея Архиповых, которых приговорили к 10 и 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима, а также к штрафу в 40 и 25 миллионов соответственно.

Напомним, экс-руководителя Фонда капитального ремонта и его брата задержали в конце 2018 года. Их обвиняют в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в подкупе. По версии следствия, Михаил Архипов с 2016 года брал откаты с подрядчиков Фонда капремонта, а деньги получал через своего брата.

Несмотря на то, что братья отрицали свою вину в преступлениях, в октябре прошлого года им был предъявлено обвинение в Ленинском районном суде Самары. Братья Архиповы подали апелляцию, однако суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор в силе.