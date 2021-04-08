В Тольятти женщина, нелегально торгующая алкоголем, пыталась дать взятку полицейскому

В Тольятти женщина, нелегально торгующая алкоголем, пыталась подкупить полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти женщина пыталась дать взятку полицейскому, чтобы тот не привлекал ее к ответственности за нелегальную продажу алкоголя. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

«Обвиняемая, находясь в кабинете отдела полиции, желая избежать наказания за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, попыталась передать взятку сотруднику полиции», - сказано в сообщении.

Как оказалось, женщина пыталась передать полицейскому 30 тысяч рублей, но тот отказался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.