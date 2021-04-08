В Тольятти у дома на улице Космонавтов нашли труп молодого парня

Нна месте работали сотрудники следственного комитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 8 апреля, в Тольятти, около дома №2 на улице Космонавтов, прохожие обнаружили тело погибшего молодого парня. Об этом сообщает «Патруль Тольятти».

- Личность сразу установили — это 22-летний парень, который проживал в данном доме вместе со своими родными. По предварительной версии парень покончил с собой, - сообщают «Патруль Тольятти».

По словам родственницы, парень уже пытался покончить с собой, но его остановила его мать. Он нигде не учился и не работал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.