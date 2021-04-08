В центре Самары снесли часть исторической усадьбы Стройкова второй половины 19 века

Усадьба Стройкова являлась частью "Покровского собора 1861 года" Фото: Яндекс.Карты

Председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова сообщила, что в историческом центре Самары, на улице Садовая, 87 снесли часть усадьбы Стройкова. По словам общественников, здание входит в зону регулирования застройки ОКН федерального значения "Покровский собор 1861г".

Как выяснилось, департамент управления имуществом Самары заключил контракт на снос строений. Однако данное деревянное строение является частью «Покровского собора 1861 года», которое располагается по адресу Ленинская, 77 и является ОКН.

Нина Казачкова уверяет, что при сносе исторического здания был нарушен 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов России». Обращение ВООПИиК было направлено в прокуратуру Самарской области 17 марта, однако в начале апреля здание снесли, не дожидаясь ответа прокуратуры.