Овсянников в воротах, Сарвели в полузащите: появились составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на кубковый матч

Матч пройдет в Самаре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Появились стартовые составы «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на четвертьфинальный матч Кубка России по футболу. Встреча на «Солидарность Арене» в Самаре начнется в 18:30 по местному времени (17:30 по московскому).

Место в воротах у «Крыльев» займет Богдан Овсянников, в поле – Чернов, Солдатенков, Чернов, Зеффан, Витюгов, Сарвели, Ежов, Алвеш, Зиньковский и Сергеев.

В запасе у хозяев Ломаев, Фролов, Полуяхтов, Хади, Ефремов, Комбаров, Прищепа, Божин, Голенков, Кабутов и Корниленко.

У «Динамо» в старте выйдут Шунин, Гильермо, Паршивлюк, Нойштедтер, Моро, Ордец, Лесовой, Грулев, Шиманьски, Тюкавин, Фомин.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.