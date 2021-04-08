В Самаре 9 и 10 апреля отключат горячую воду в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах

Без воды останутся жители центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 и 10 апреля 2021 года в Самаре отключат горячее водоснабжение в Самарском, Ленинском и в Октябрьском районах. Специалисты ПТС будут проводить проверку тепловых сетей от Самарской ГРЭС. Такие испытания проводятся раз в 5 лет и необходимы для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

На втором этапе температурных испытаний ГВС будет отключено в жилых домах, находящихся в границах улиц: Водников - Максима Горького - Волжский проспект – Осипенко – Ленинская – Полевая – Арцыбушевская – Венцека – Пионерская.

Ранее специалисты Т Плюс объяснили, почему во время проведения испытаний в некоторых домах вместе с горячей водой отключается отопление. По словам теплоэнергетиков, на период проведения испытаний для домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию, будет временно приостановлено отопление, так как продолжение подачи тепла может быть опасным для жильцов и сохранности внутридомового оборудования.

Напомним, отключения горячей воды будет происходить до конца апреля. С 14 по 15 апреля будут проверяться коммуникации от Самарской ТЭЦ, а с 16 по 17 апреля - сети Привокзальной и Центральной отопительных котельных.