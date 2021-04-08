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Происшествия8 апреля 2021 17:09

В Самаре из-за ДТП на Полевой трамваи не поворачивают на проспект Ленина

Два автомобиля перекрыли трамвайные пути
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В конце рабочего дня многих жителей ждал не очень приятный сюрприз

В конце рабочего дня многих жителей ждал не очень приятный сюрприз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 8 апреля, около 18:00 на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Об этом КП-Самара сообщили очевидцы.

- Авария на трамвайных путях. Трамваи едут прямо по Полевой, - рассказал редакции КП-Самара очевидец.

Неизвестно насколько сильные повреждения получили автомобили и есть ли пострадавшие. Также непонятно, как долго трамваи не могут курсировать по привычному маршруту.

Напомним, сегодня утром, рабочий день многих самарцев начался не очень удачно. По улице Ново-Садовой не ходили трамваи из-за обрыва проводов. Жителям города приходилось втискиваться в переполненные маршрутки, чтобы не опоздать на работу.

ДТП