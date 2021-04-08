Дмитрий Азаров оценил работу Центра управления регионом

ЦУР в Самарской области появился 25 ноября 2020 года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, чтобы оценить как налажена работа и обсудить меры по её усовершенствованию.

В Самарской области ЦУР начал работу в конце ноября 2020 года. На протяжении четырех месяцев сотрудники Центра успели отработать почти 24 тысячи сообщений из социальных сетей и 5 тысяч обращений, которые поступили через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

- Сотрудники ЦУРа собирают информацию и направляют конкретным исполнителям, а далее контролируется процесс решения проблемы. В ЦУРе работают закрепленные сотрудники профильных министерств, которые отвечают за передачу вопросов граждан конкретным специалистам, закрепленным за тем или иным направлением, - рассказал руководитель центра Сергей Рыжиков.

Например, поступила жалоба от родителя ученика, которая недовольна качеством питания в школе. Сообщение не содержит конкретики и для уточнения информации заявителю передаются контакты сотрудника министерства образования и науки, который курирует опрос по обеспечению младшеклассников горячим питанием. Однако такая специфика работы не понравилась губернатору. По его мнению, если сотрудник министерства имеет контактные данные, он может самостоятельно связаться с заявителем и уточнить суть вопроса. Таким образом сократится время решения проблемы, поставленной конкретным жителем Самарской области.

- Знаете, что бы я сделал и делаю иногда в своей должности? Просто позвонил бы этому человеку, поскольку есть телефон, и уточнил бы суть претензии. Важно не устраивать «чиновничий футбол», а как можно оперативнее решать проблемы, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что заявка не может считаться отработанной, если не предпринято никаких конкретных действий. Глава региона отметил, что не нужно никуда человека направлять — ни в какое министерство или департамент.

- Это дальше все должно происходить автоматически. Вы должны найти ответственного исполнителя, чтобы он сам с заявителем связался, – подчеркнул Глава региона.