Крылья Советов - Динамо: 2:0. Гол на 4 минуте забил Роман Ежов

Игра проходит на стадионе "Солидарность Арена" Фото: Вячеслав СОРОКИН

Счет в игре "Крылья Советов" - "Динамо" в 1/4 Кубка России открыли уже на четвертой минуте. Вопреки прогнозам букмекеров это сделали хозяева поля. Иван Сергеев после того, как Лесовой потерял мяч в центре поля, подобрал его и точным ударом отправил в штрафную гостей. Здесь его уже ждал Роман Ежов, который аккуратно отправил снаряд в ворота и попал прямо в "девятку".

Во втором тайме Иван Сергеев увеличивает разрыв в счете. И 2:0.

Напомним, прямо сейчас идет кубковый матч между лидером ФНЛ и командой из первой пятерки РПЛ. "Крылья Советов" в начале матча лидируют. А вот динамовцы в первые минуты выглядят немного растеряно. Пока что понятно, что хозяевам вполне по силам побороться за попадание в полуфинал кубка.

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