Самарская область представит первый всероссийский телемарафон на День космонавтики

Победители конкурсов и викторин получат памятные тематические призы

Мультимедийный проект ГТРК «Самара» «МОЙ КОСМОС», реализуемый совместно с Правительством Самарской области, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва и Союзом композиторов России, пройдет 12 апреля с 10:00 до 22:00 на всех площадках ГТРК.

По задумке авторов, проект должен сформировать в регионах новую социокультурную среду через организацию обратной связи с аудиторией.

- Сегодня, как и всегда, космос объединяет. Мальчишки и девчонки мечтают о звёздах, а учёные и конструкторы помогают воплотить мечты в жизнь! Так было, так есть и так будет всегда! - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

В социальных сетях телеканала пройдут увлекательные конкурсы и познавательные викторины на тему космоса, а по телевизору и на радио расскажут истории о покорении Вселенной.