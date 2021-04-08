Директор коммунальной службы Тольятти купил и установил дорогостоящее оборудование за счет организации

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия «СтавропольРесурсСервис», которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в прошлом году директор приобрел и установил за счет предприятия оборудование для канализационной насосной станции, расположенной на территории ЖК «Солнечный» в селе Подстепки. Как выяснилось, данный участок не относится к зоне обслуживания «СтавропольРесурсСервис».
Муниципальному предприятию был нанесен материальный ущерб. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.