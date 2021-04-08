На матче «Крылья Советов» - «Динамо» футболистов показали в скафандрах

Портреты футболистов "Крыльев" появились на экранах на фоне космоса Фото: Вячеслав СОРОКИН

8 апреля, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоялся матч «Крылья Советов» - «Динамо». Перед игрой футболистов представили в виде космонавтов.

- На больших экранах, во время знакомства с составом команды, футболисты были как космонавты — в скафандрах, - говорит корреспондент КП-Самара с места событий.

Необычное решение связано с предстоящим праздником Днем космонавтики, 12 апреля. В этом году отмечается 60-ти летний юбилей первого полета человека в космос. Самара является космической столицей России, поэтому самарская футбольная команда стала «космонавтами» не безосновательно.