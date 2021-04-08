Самарская область вошла в топ-10 регионов с самыми креативными проектами

В феврале 2021 года Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов запустило программу по преобразованию территорий в креативные кластеры - "Rurban Creative Lab" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область приняла участие в конкурсе по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры. В регионе такие кластеры планируется создать для продвижения высоких технологий, кинопроизводства, развития ремесленного дела, гастрономии и туризма.

Агентство стратегических инициатив создало новый проект «Rurban Creative Lab». Самарская область вошла в топ-10 регионов, которые примут участие в самой масштабной программе по преобразованию территорий в креативные кластеры.

- Для этого проекта приоритетными территориями выбрали два города — Самару и Тольятти - и один район – Безенчукский. Уже внутри них определили 13 площадок для развития креативных кластеров, - рассказали в региональном правительстве.

Региональная команда выбрала пустующие здания, где в скором времени появятся креативные локации.

В Самаре планируют создать IT-кластер с сервисной инфраструктурой, самарские мануфактуры, акселератор творческих стартапов, многофункциональный кластер дизайна и медиа, реставрационные и ремесленные мастерские, выставочные и образовательные пространства и эвенты для широкой аудитории.

В Тольятти на базе кинотеатра «Сатурн» планируют создать кинокластер с технологиями виртуальной реальности.

В селе Екатериновка Безенчукского района в старинных зданиях купца Малюшкина постройки 19 века представят свои интересы стейкхолдеры вино- и гастроиндустрии, ремесленного дела, туризма и образования.