В Самаре эвакуировали несколько административных зданий

Официальной информации пока что нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 8 апреля, в редакцию КП-Самара поступило сообщение от очевидцев, что около здания налоговой службы на Мориса Тореза и у здания Правительства стоят спецмашины полицейских, скорой помощи и пожарной охраны. Сотрудников учреждений эвакуировали, а к месту прибыли кинологи с собаками.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что также были эвакуированы сотрудники других организаций. По словам местных жителей, которые стали свидетелями произошедшего, в Самаре могут проводиться очередные учения спецслужб. Есть также версии о волне ложных минирований.

В ГУ МВД по Самарской области пока что не дают никаких комментариев по данному факту, в ГУ МЧС по Самарской области тоже не сообщили о причинах эвакуации сотрудников многих государственных учреждений.