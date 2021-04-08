В Самаре колонна военной техники провела тренировку к параду Победы

Первая тренировка прошла без танков Фото: пресс-служба ЦВО

В Самаре, 8 апреля, состоялась первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Тренировка проводилась на аэродроме «Кряж», в ней приняли участие более 50 единиц военной техники.

- Военный строй возглавил бронеавтомобиль «Тигр». В тренировке участвовали также пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также в составе парадного расчета впервые были представлены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». В тренировке, которая прошла на аэродроме не участвовала гусеничная техника, но на параде жители Самары смогут увидеть в составе колонны боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы Мста-С.