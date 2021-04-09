Исполком "Единой России" в Самаре возглавила Ирина Кочуева

Ирина Кочуева возглавила исполком партии "Единая Россия"

В Самаре утвердили кандидатуру на пост главы регионального исполкома "Единой России". Место Дмитрия Холина, который ранее изъявил желание участвовать в партийном праймериз, заняла Ирина Кочуева. Имя новой руководительницы осведомленные лица назвали сразу, ждали лишь согласования с Москвой.

До назначения Ирина Кочуева отвечала за связь с депутатами и общественными объединениями в департаменте внутренней политики губернатора. До этого - до апреля 2019 года Ирина Кочуева была депутатом гордумы, Полномочия она сложила досрочно. Также Кочуева является создателем общественной организации правовой помощи "Гаражданская позиция". Занималась вопросами ЖКХ, являясь главой ассоциации товариществ собственников и советов МКД в регионе.

Дмитрий Холин возглавлял исполком меньше года, сюда его перевели с должности мэра Жигулевска. 23 марта он заявил, что покидает пост руководителя исполкома.