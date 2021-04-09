В Самарской области появилось два новых прокурора

Роман Гирфанов и Антон Шариков

В Самарской области приказом генерального прокурора России назначены два новых прокурора. Антон Шариков возглавил прокуратуру Ленинского района: в органах он работает с 2004 года, приехал из Оренбургской области, где трудился и в межрайонной природоохранной прокуратуре, и в различных районах. Имеет знак отличия "За верность закону".

Прокурором Ставропольского района стал Роман Гирфанов. Он работал в Самаре, служит в органах с 2011 года, трудился в качестве помощника прокурора в Советском районе, до этого отвечал за исполнение законов в сфере уэкономики управления. Был заместителем прокурора Волжского района и занимался надзором за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму.

КП-Самара желает прокурорам успехов на новом месте работы.