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Общество9 апреля 2021 6:00

В Самарской области появилось два новых прокурора

Антон Шариков и Роман Гирфанов возглавили ведомства в Ленинском и Ставропольском районах
Анастасия МЫШКИНА
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Роман Гирфанов и Антон Шариков

Роман Гирфанов и Антон Шариков

В Самарской области приказом генерального прокурора России назначены два новых прокурора. Антон Шариков возглавил прокуратуру Ленинского района: в органах он работает с 2004 года, приехал из Оренбургской области, где трудился и в межрайонной природоохранной прокуратуре, и в различных районах. Имеет знак отличия "За верность закону".

Прокурором Ставропольского района стал Роман Гирфанов. Он работал в Самаре, служит в органах с 2011 года, трудился в качестве помощника прокурора в Советском районе, до этого отвечал за исполнение законов в сфере уэкономики управления. Был заместителем прокурора Волжского района и занимался надзором за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму.

КП-Самара желает прокурорам успехов на новом месте работы.