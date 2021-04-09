В Самаре будут дождливые и ветреные выходные

К воскресенью станет немного теплее, несмотря на дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре в ближайшие выходные. По прогнозу синоптиков, с 9 по 11 апреля 2021 года возможны дожди и усиление восточного ветра 6-11 м/с.

В пятницу, 9 апреля, в Самаре ожидается умеренный дождь. Температура воздуха днем +12…+14 градусов, ночью до +6. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

10 апреля, в субботу, также ожидаются кратковременные дожди. Однако в Самаре в этот день будет достаточно тепло +17…+19 градусов. Ночью также не более +6 градусов. Ветер вменит направление на восточный и юго-восточный 6-11 м/с.

В воскресенье, 11 апреля, станет еще теплее – днем до +20 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременный дождь, а восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.