Участникам автоклуба, которые устроили флешмоб на Московском шоссе в Самаре, выписали штрафы

Три участника автопробега получили штрафы

Вечером в воскресенье, 28 марта 2021 года, местные жители стали свидетелями огромной пробки на Московском шоссе. Как выяснилось, этот флешмоб устроил один из местных автоклубов Самары. ГУ МВД по Самарской области во время проведения мониторинга социальных сетей выявили видеозаписи большого скопления машин и направили на место три экипажа ДПС.

- Транспортные средства двигались с нарушениями ПДД РФ, создавали помехи для участников дорожного движения, пассажиры осуществляли движение, высунувшись из окон движущегося автомобиля, у некоторых автомобилей были проблесковые маячки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате на улице Куйбышева были задержаны три участника флешмоба, которые допустили нарушения правил дорожного движения. В отношении задержанных были вынесены постановления об административных нарушениях, в том числе управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пробка по-самарски: водители устроили флешмоб на Московском шоссе после серии смертельных ДТП

Участники самарского автоклуба устроили автофлешмоб вечером 28 марта 2021 года (подробности)