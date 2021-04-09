В «заминированных» административных зданиях Самары не нашли взрывных устройств

В здании правительства работали полицейские, скорая, пожарные и кинологи с собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 8 апреля, в Самаре были эвакуированы несколько административных зданий. Предположительно, это были учения экстренных служб, но есть версии о ложных минированиях.

Вечером, 8 апреля, в редакцию КП-Самара поступило сообщение от местных жителей, которые утверждали, что около здания правительства Самарской области и здания налоговой на улице Мориса Тореза стоят автомобили экстренных служб города, а сотрудников эвакуировали на улицу. КП-Самара запросили официальный комментарий у ГУ МВД по Самарской области.

- Сотрудниками полиции, в рамках проведенных мероприятий по обследованию административных зданий на территории Самары, предметов, угрожающих жизни и здоровью населения не обнаружено, - сообщили полицейские.

Очевидцы предположили, что это могут быть учения спецслужб, или сообщение от ложных минированиях от очередного «шутника». Однако официальной версии произошедшего нет.