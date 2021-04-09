В Тольятти мужчина ударил своего товарища по голове бутылкой и украл у него телефон

Сейчас злоумышленник находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 38-летний мужчина. Он утверждал, что его избили и ограбили во дворе дома на улице Ворошилова.

Потерпевший рассказал, что он распивал со своим знакомым алкогольные напитки на лавочке. Между товарищами разгорелся скандал, в результате чего злоумышленник разбил о голову пострадавшего бутылку. После этого нападавший скрылся, не забыв прихватить с собой чужой телефон.

Полицейские провели осмотр места преступления и опросили свидетелей. В течение нескольких дней сотрудники правоохранительных органов искали злоумышленника, так как его побитый друг знал только направление, где, предположительно, был дом его обидчика.

- При отработке имеющихся сведений сотрудники полиции установили, что подозреваемому 32 года, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские проверили места вероятного сбыта похищенного и нашли телефон пострадавшего в комиссионном магазине «Петушок». Личность подозреваемого была установлена, позже его задержали по месту жительства.

В ходе опроса задержанный признал свою вину. В отношении ранее судимого жителя Тольятти было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». В настоящее время преступник находится под стражей.