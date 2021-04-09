Дмитрий Азаров встретился с волонтерами на игре «Крыльев Советов» с «Динамо»

Губернатор поздравил команду с победой

В четверг, 8 апреля, на стадионе «Солидарность Арена» состоялся футбольный матч между ФК «Крылья Советов» и «Динамо». Игра была посвящена волонтерам-участникам общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Дмитрий Азаров в перерывах и перед матчем пообщался с волонтерами, которые пришли поддержать самарских футболистов.

- Спасибо командам, что поддержали нашу идею посвятить сегодняшний матч тем, благодаря кому сотни, тысячи людей в непростой период самоизоляции получали необходимую помощь и внимание. Заботой и вниманием их окружили волонтеры. Сегодня 2300 волонтеров, участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», с нами. Огромное вам спасибо! – сказал Дмитрий Азаров.

Волонтеры поделились с губернатором опытом волонтерской работы и выступили с предложениями. Волонтеры предложили создать в регионе образовательную платформу для тех, кто хочет стать или уже является волонтером. Дмитрий Азаров поддержал инициативу местных жителей, кроме того, к реализации идеи готово подключиться Агентство стратегических инициатив. Губернатор поручил руководителю департамента по делам молодежи Сергею Бурцеву обсудить с ребятами, на какой платформе удобнее всего развить такой обучающий проект, и определиться, что необходимо для воплощения идеи в жизнь.

Напомним, по итогам важного матча самарские «Крылья» одержали победу над москвичами и вышли в полуфинал Кубка. Дмитрий Азаров поздравил футболистов и пожелал им удачи в дальнейших играх.