В Самарской области пенсионерка лишилась 190 тысяч рублей, поверив мошенникам

Пострадавших от мошенников просят обращаться в полицию

В Самарской области еще одна жертва осталась без денег, поверив мошенникам по телефону. 67-летняя женщина целый день общалась с якобы "представителями банка" и сдалась перед их напором. Жительница Ставропольского района поверила, что на нее оформляют несанкционированные займы. С такими сообщениями ей звонили с номеров новосибирской области 12 раз за день.

Но, вместо того, чтобы обратиться в свой банк и спокойной разобраться в ситуации, женщина пошла на поводу у мошенников. Она по указке якобы представителя службы безопасности одного из московских банков оформила кредит, обналичила его и все деньги перевела на четыре абонентских номера, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас по факту такого мошенничества возбуждено уголовное дело. А полицейские еще раз предупреждают всех жителей, что нужно быть бдительными при звонках с незнакомых номеров. Просто завершайте разговор сразу, не пытайтесь разобраться в том, что вам говорят. Если есть сомнения - позвоните в свой банк по номеру, указанному на обратной стороне карты. Тех, кто стал жертвами преступников, просят немедленно обратиться в полицию.