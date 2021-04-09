Жители Тольятти выступили против строительства очередной высотки в квартале без школы

Денис Волков поддержал жителей квартала

7 апреля в администрации Автозаводского района прошли публичные слушания. Главной темой для обсуждения стала застройка территории в 14а квартале. Там планируют возвести дом, который по этажности будет выше, чем планировалось изначально. Местным жителям такой вариант не понравился.

В квартале много молодых семей с детьми. В первую очередь их волнует появление социальной инфраструктуры, а не активная застройка. Так, благодаря работе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, принявшего участие во встрече, удалось добиться того, что будут выделены средства на строительство детского сада в этом районе.

Но этого недостаточно. Планируемое увеличение этажности приведет к необходимости расширения парковочных мест и, соответственно, транспортного потока. В соседних домах будет меньше солнечного света. Есть и другие проблемы, на которые указывали активисты, обратившие внимание застройщика на то, что в документах, размещенных в открытом доступе, совсем не те данные, что представлены на слушаниях.

Денис Волков заявил, что взял ситуацию под свой контроль. Он высказал мнение, что неприемлемо строить очередную высотку там, где нет школы и не ведутся работы по озеленению и созданию общественных территорий. Депутат отметил, что в случае необходимости намерен дойти вплоть до Министерства строительства Самарской области, чтобы отстоять позицию жителей 14а квартала.