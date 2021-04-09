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Коронавирус Covid-199 апреля 2021 10:10

В Самарскую область привезли еще 7 тысяч доз вакцины от коронавируса

В регионе продолжается прививочная кампания
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ожидаются еще поставки вакцины от коронавируса

Ожидаются еще поставки вакцины от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса ГамКовидВак. Уже сегодня 7 200 доз вакцины будет доставлено в медицинское учреждения региона.

Всего на этой неделе в Самарскую область доставили 39 600 доз. Как сообщили в правительстве региона, ожидается еще поставка.

- На сегодняшний день привито более 208 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию почти 143 тысячи человек, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, пройти вакцинацию может любой желающий бесплатно. Запись на прививку проводится по телефонам регистратур медицинских учреждений или на портале Госуслуг.