В Самарскую область привезли еще 7 тысяч доз вакцины от коронавируса

Ожидаются еще поставки вакцины от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса ГамКовидВак. Уже сегодня 7 200 доз вакцины будет доставлено в медицинское учреждения региона.

Всего на этой неделе в Самарскую область доставили 39 600 доз. Как сообщили в правительстве региона, ожидается еще поставка.

- На сегодняшний день привито более 208 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию почти 143 тысячи человек, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, пройти вакцинацию может любой желающий бесплатно. Запись на прививку проводится по телефонам регистратур медицинских учреждений или на портале Госуслуг.