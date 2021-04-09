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Происшествия9 апреля 2021 10:16

В Самаре возбудили уголовное дело на парня, от которого забеременела 14-летняя школьница

Расследование продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления в отношении 14-летней девочки. 2 апреля они возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ на ее 18-летнего ухажера. Ему вменяют запретную сексуальную связь с несовершеннолетней.

- По предварительной версии, 27 ноября прошлого года у юноши и восьмиклассницы была интимная близость в квартире на улице Георгия Димитрова. 22 марта 2021 года девочка узнала, что беременна, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Криминал