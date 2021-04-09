В Самаре возбудили уголовное дело на парня, от которого забеременела 14-летняя школьница

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления в отношении 14-летней девочки. 2 апреля они возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ на ее 18-летнего ухажера. Ему вменяют запретную сексуальную связь с несовершеннолетней.

- По предварительной версии, 27 ноября прошлого года у юноши и восьмиклассницы была интимная близость в квартире на улице Георгия Димитрова. 22 марта 2021 года девочка узнала, что беременна, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.