В Самаре под суд пойдет бухгалтер ЖСК, которая присвоила себе деньги жильцов

Мошенница свою вину отрицает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера ЖСК «Жилищный кооператив №97», которую обвиняют в хищении 320 тысяч рублей у жильцов многоквартирного дома. Данные деньги были собраны с жильцов в счет оплаты услуг ЖКХ.

По версии следствия, обвиняемая получила от жителей многоквартирного дома в Самаре 320 тысяч рублей, под предлогом сбора оплаты жилищно-коммунальных услуг. Собранные средства бухгалтер не внесла ни в расчетную ведомость, ни в кассу, а распорядилась деньгами в личных целях.

Обвиняемая не признала свою вину и не возместила ущерб. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, с обвинительным заключением прокурора, было направлено в суд Советского района для рассмотрения по существу.