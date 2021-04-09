Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 апреля 2021 10:21

В Самаре под суд пойдет бухгалтер ЖСК, которая присвоила себе деньги жильцов

Данные средства предназначались на оплату коммунальных счетов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мошенница свою вину отрицает

Мошенница свою вину отрицает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера ЖСК «Жилищный кооператив №97», которую обвиняют в хищении 320 тысяч рублей у жильцов многоквартирного дома. Данные деньги были собраны с жильцов в счет оплаты услуг ЖКХ.

По версии следствия, обвиняемая получила от жителей многоквартирного дома в Самаре 320 тысяч рублей, под предлогом сбора оплаты жилищно-коммунальных услуг. Собранные средства бухгалтер не внесла ни в расчетную ведомость, ни в кассу, а распорядилась деньгами в личных целях.

Обвиняемая не признала свою вину и не возместила ущерб. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, с обвинительным заключением прокурора, было направлено в суд Советского района для рассмотрения по существу.

Криминал