Появилось видео, как ледоколы пробивают путь в Рождествено по Волге

"Шлюзовой" и "Портовый" пробили путь до Рождествено Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты «девятый вал» в Рождествено. Шлюзовой-145 и Портовый-13 крушат лед в Рождественской воложке.

Напомним, в начале апреля Волга вскрылась ото льда в районе Самары. Из-за сложной ледовой обстановки перевозки на суднах на воздушной подушке было временно приостановлено. На Воложке лед все еще был крепким, поэтому ОМик мог довести пассажиров только до Подголятино.

Судя по видео, которое опубликовал блогер, спецсудна пробивали путь по пристани Рождествено. Сама Волга уже вскрылась ото льда, а вот её притоки все еще оставались покрыты толстым слоем льда. Несмотря на то, что судна «Шлюзовой» и «Портовый» были полностью подготовлены к тяжелой работе, видно, что ломать лед им не просто.

Напомним, что в настоящее время переправа до Рождествено уже начала работать.