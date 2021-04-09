В Самаре на Пасху и на День Победы ограничат движение транспорта на улицах, ведущих на кладбища

В Самаре временно закроют движение около городских кладбищ на праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Самаре, в дни религиозных праздников и на День Победы будет традиционно ограничено движение автотранспорта на дорогах, ведущих к городским кладбищам. Об этом сообщили в администрации Самары.

Так, жители на личном транспорте не смогут проехать по улице Авроры от Аэродромной до Партизанской, по Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по улице Ставропольская от Пугачевской до Алма-Атинской и по улице Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Ограничения на данных участках будет действовать с 7 утра до 16 вечера на Пасху - 2 мая 2021 года, на Радоницу - 11 мая 2021 года, на Троицкую родительскую субботу – 19 июня 2021 года, а также на Красную Горку и в День Победы – 9 мая 2021 года.

Администрация Самары отмечает, что ограничение на движение автотранспорта будут касаться только личного транспорта жителей. Городской общественный транспорт, автомобили спецслужб и скорой помощи, а также автомобили с пропусками будут следовать в обычном режиме.