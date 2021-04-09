Самарские двигатели ОДК вывели на орбиту космический корабль «Ю.А. Гагарин»

Старт был произведен успешно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Произведенные в Самаре на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в ГК «Ростех», двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили успешный старт для пилотируемого корабля «Союз МС-18». Экипаж 65/66 отправился в длительную экспедицию к МКС.

Взлет был осуществлен в 10:42 по московскому времени с площадки № 31 на космодроме Байконур. «Союз МС-18» вывела на орбиту ракета космического назначения «Союз-2.1а». Двигатели, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без каких-либо замечаний.

Отметим, что космический корабль получил знаковое имя — «Ю.А. Гагарин». Нынешний старт приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. На ракету нанесены фотографии Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета в космос».

В состав основного экипажа миссии вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Добавим, что ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей. На космодроме специалисты Сервисного центра предприятия всегда выполняют две главные задачи - оперативное устранение неисправностей и участие в тестировании систем ракеты.