В Самарской области бывший рабочий чуть не сорвал капитальный ремонт дома, украв весь инструмент

Ущерб строителям составил более 49 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть полиции в городе Похвистнево обратился 28-летний рабочий, у которого украли строительный инструмент. Как выяснилось, молодой человек занимался капитальным ремонтом перекрытия в дном из многоквартирных домов на улице Революционная. Необходимый при строительстве инструмент он хранил там же, на чердаке.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили соседей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские предположили, что к хищению инструмента мог быть причастен один из бывших рабочих бригады. Тем более, 19-летний парень часто конфликтовал со своими коллегами, поэтому есть мотив.

Подозреваемого задержали, в ходе опроса молодой человек полностью признал свою вину и вернул часть похищенного инструмента, которую еще не успел реализовать в своих целях. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до 1 года или штраф до двухсот тысяч рублей.