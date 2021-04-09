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Общество9 апреля 2021 13:53

Заминировали 23 объекта: подробности о минированиях административных зданий в Самаре

8 апреля в Самаре были эвакуированы сотрудники 23 учреждений
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сообщение о минированиях поступило по электронной почте

Сообщение о минированиях поступило по электронной почте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, 8 апреля 2021 года, были оцеплены несколько административных зданий города. В число «заминированных» учреждений вошли здания администраций, налоговые службы и Белый дом.

- В период с 16:15 по 17:10 поступили электронные письма, в которых говорилось о заминировании 23 объектов, в том числе здание Правительства Самарской области, Администрация Самары, аэропорт, три вокзала, речпорт, 8 зданий судов и 8 налоговых инспекций, - сообщил КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

Спецслужбы проверили все 23 объекта и не нашли предметов, угрожающих жизни и здоровью населения. До сих пор неизвестно, были ли это учения спецслужб или очередная волна ложных сообщений.