В Самарской области на затопленной плотине утонул мужчина

Водолазы нашли погибшего в течение часа Фото: ПСС Самарской области

Вечером, 8 апреля, 42-летний мужчина из села Большая Дергуновка Большеглушицкого района возвращался домой через затопленную плотину на реке Вязовка. Родственники не дождались его дома и позвонили спасателям.

Утром, 9 апреля водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области были направлены к месту происшествия. Водолазы в течение часа искали пропавшего мужчину и обнаружили тело погибшего под дамбой.

- Сильное течение сбило его с ног и затянуло в промоину около водостока. Выбраться из водного потока он не смог, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

Как выяснилось, мужчина не дошел до своего дома всего 100 метров.

Спасатели напоминают жителям Самарской области о соблюдении мер безопасности во время весеннего паводка. В этот период нельзя выходить на водоемы, запрещается переправляться через реки во время ледохода, а также подходить близко к местам заторов льда.