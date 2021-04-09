В Самарской области спасли от паводка реабилитационный центр для животных

В Самарской области от затопления спасли центр реабилитации животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реабилитационный центр для животных спасли от паводка. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- Глава региона Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод, - сказано в сообщении.

Центр находится около села Лопатино в Волжском районе. Неподалеку от центра три водоема, которые разливаются весной. Кроме того, зимой было много снега. Чтобы избежать подтопления, завезли грунт, очистили от камыша и травы русло реки и сделали ров по которому уходит основной поток.

Зимой благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сюда провели электричество. Также глава региона поспособствовал с оплатой аренды. По его поручению организации оказали поддержку и провели реструктуризацию платежей.