Самара-73, Тольятти-41: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Данные о коронавирусе на 9 апреля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 200 местных жителей. Большинство заболевших было снова выявлено в Самаре.

В Самаре за сутки коронавирусом заболели 73 человека, в Тольятти за сутки 41 заболевший. Достаточно много инфицированных было найдено в Чапаевске – 20 и в Сызрани-19. В Новокуйбышевске было зарегистрировано 8 новых случаев заболевания.

Из числа суточных заболевших, 189 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 11 человек не имели никаких признаков заболевания.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 57 528 местных жителей.

В Самарской области ежедневно фиксируется большое количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Так, по данным на 9 апреля в регионе скончались еще 9 человек. Среди них трое мужчин в возрасте от 64 до 84 лет, которые страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также шесть женщин в возрасте от 49 до 83 лет, которые в большинстве также имели проблемы с сердцем. За весь период коронавирусной пандемии в регионе скончались 1 187 пациентов с подтвержденным диагнозом.