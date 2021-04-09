В Сызрани проведена реконструкция очистных сооружений по нацпроекту

Реконструкцию комплекса биологических очистных сооружений в Сызрани провели по нацпроекту "Экология"

В Сызрани провели реконструкцию комплекса биологических очистных сооружений по нацпроекту "Экология", говорится в сообщении правительства Самарской области.

"Губернатор Дмитрий Азаров проконтролировал, как проведена реконструкция комплекса", - сказано в сообщении.

Работы здесь завершились в конце прошлого года, а в начале 2021 года объект был введен в эксплуатацию.

Комплекс биологических очистных сооружений построили и задействовали в 1987 году. Вопрос по реконструкции начали прорабатывать еще в 1995 году, однако из-за отсутствия финансирования их неоднократно откладывали. По инициативе губернатора объект включили в нацпроект "Экология". В 2019 году началась комплексная реконструкция очистных сооружений (БОС) и модернизация оборудования.

Также в этом году в Сызрани по нацпроекту построят очистные сооружения в поселке Новокашпирский, рассчитанные на 2 000 кубов воды в сутки. На эти цели подтверждено финансирование в 385 млн рублей. Объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Глава региона поставил задачу городской власти и профильным министерствам четко отслеживать сроки и качество проводимых работ, отметив, что вопросы экологии являются одними из наиболее актуальны для жителей Самарской области.