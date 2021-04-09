В Самару приедет автопробег "Земные дороги российского космоса"

В Самару приедут участники автопробега

В Самару приедут участники всероссийского "космического" автопробега - экипаж из журналистов "Комсомольской правды" стартовал из Москвы 6 апреля. За неделю они проехали по маршруту Москва – г. Гагарин – г. Калуга – д. Новоселово (Владимирская область) – г. Нижний Новгород – с. Шоршелы (Республика Чувашия).

10 апреля в музее "Самара Космическая" "комсомольцы" побывают на экскурсии, а затем передадут в дар музею легендарные репринты «Комсомольской правды» и альманах «Юрий Гагарин. Как это было». В нем собраны все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть десятков лет - от репортажа Василия Пескова, датированного 12 апреля 1961 года и интервью Ярослава Голованова, до расследований о причинах катастрофы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 1968 года, в которой погибли Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин.

А уже 11 апреля в Саратове пройдет круглый стол с участием историков, журналистов и представителей туриндустрии, на котором обсудят возможности "космического" туризма в стране.