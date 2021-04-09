Самарцы стали чаще искать работу в автобизнесе и консультировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стали чаще искать работу. Такой вывод сделали эксперты сайта объявлений "Авито Работа", проанализировав активность соискателей.

- По сравнению с IV кварталом 2020 года активность соискателей в Самаре выросла на 21%, а количество резюме увеличилось на 13%, - говорится в сообщении сервиса.

Наиболее востребованными являются сферы консультирования, автобизнеса и управления персоналом. Так, в сфере консультирования работу стали искать почти вдвое чаще - на 98%. К автомобильному бизнесу интерес увеличился на 75%, к управлению персоналом - на 66%.

При этом больше всего откликов было в сфере транспорта, производства и строительства.