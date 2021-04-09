В центре Самары снесут дома 1917 года постройки на ул.Красноармейской

Вековое здание признано аварийным и подлежащим сносу. Фото: Яндекс.Карты

В центре Самары снесут дома 1917 года постройки. Два ветхих здания расположены на улице Красноармейской 79-79А литерыА,А1,а,а1. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно открытым данным, зданиям более ста лет: строительство домов датируется 1917 годом. Основанием для того, чтобы снести дома 1917 года постройки на улице Красноармейской, послужит распоряжение главы города о признании их аварийными.

При этом городские власти изымут для муниципальных нужд как сам земельный участок под домом, так и находящуюся в нем квартиру площадью 28,9 кв.метров. Собственникам будет выплачена компенсация.

Напомним, на этой неделе в Самаре снесли историческую усадьбу 1860 года постройки на ул.Садовой, 87, а также старые дома на ул.Буянова (123 квартал). Также в ближайшее время мэрия планирует снос аварийных исторических домов по ул.Степана Разина, 106, литера В, ул.Чапаевская, 91-93, лит.Д, ул.Садовая, 35, лит.ВВ1вв1в2 и ул.Садовая, 228, литера А.