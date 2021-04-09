В Самаре снесли "Торговый городок" на улице Советской Армии

В Самаре показали, что сейчас происходит на месте бывшего "Торгового городка". Фото - скриншот с видео

В Самаре показали, как идут строительные работы вблизи бывшего "Торгового городка" на улице Советской Армии. Видео того, что сейчас происходит на площадке, разместил на своем youtube-канале видеоблогер Евгений Щекин.

- Строительство жилых комплексов на проспекте Карла Маркса в Самаре, - написал блогер в описании.

На видео показано строительство в границах проспекта Карла Маркса и улиц Советской Армии, Стара-Загора и 22-го Партсъезда.

Пользователи в комментариях поразились, насколько быстро снесли многочисленные мойки, гаражные автосервисы и разные торговые объекты.

Кроме того, в комментариях интересовались, где именно пройдет магистраль Центральная, которую в городе ожидают уже не одно десятилетие. Ранее сообщалось, что магистраль продолжат строить в 2022-м году.