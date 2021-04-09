В Сызрани проработают возможность увеличения количества бюджетных мест в филиале СамГТУ

Дмитрий Азаров в Сызрани встретился со студентами филиала технического университета

В Сызрани проработают возможность увеличения количества бюджетных мест в местном филиале Самарского Государственного Технического университета (СамГТУ). Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- По ходу встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова со студентами было принято решение определить приоритетные специальности для города, по обучению на которые будет предпринята попытка увеличить количество бюджетных мест, - говорится в сообщении.

Сейчас здесь проходит обучение почти 1000 студентов по 8 основным направлениям. Благодаря университету предприятия города получают наиболее востребованных специалистов. На сегодняшний день порядка 30% работников АО "ТЯЖМАШ" и АО "Сызранский НПЗ" – это выпускники местного филиала технического университета.

Первокурсники рассказали главе региона, что ежегодно филиалу выделяется небольшое количество бюджетных мест, из-за чего часть абитуриентов, которые не могут позволить обучение на платной основе, вынуждены уезжать в другой город, чтобы попытать свои силы в других вузах на бюджете.

- Я попрошу руководителей наших градообразующих предприятий определить перечень приоритетных специальностей для города и вместе подумаем, как задачу решать. С одной стороны – с точки зрения увеличения федеральных бюджетных мест, с другой – я думаю, что мы с Николаем Михайловичем (Лядиным), промышленниками можем выйти на договорные условия, когда ребята будут учиться по целевому набору, – ответил Дмитрий Азаров.